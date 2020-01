Roda JC verrast MVV in bizarre slotfase, Go Ahead verspeelt punten

samenvattingIn een hectische Limburgse derby die voor rust twee keer moest worden stilgelegd, maakte Roda JC in een bizarre slotfase nog een 0-2 achterstand goed tegen MVV. Roland Alberg en Ike Ugbo redden met hun later treffers een punt voor de thuisclub: 2-2.

De Belg Koen Kostons leek het duel te beslissen toen hij MVV in de 88ste minuut met een fraaie lob op 0-2 zette. Maar voor vuurwerk in Kerkrade zorgden vanmiddag niet alleen de supporters van de thuisclub. De spelers van Roda JC toonden veerkracht en hadden nog een verrassend slotakkoord voor hun aanhang in petto.

De supporters van Roda JC zorgden er voor rust voor dat het duel twee keer moest worden stil gelegd. Arbiter Pol van Boekel voelde zich binnen het kwartier twee keer genoodzaakt om de wedstrijd te staken in verband met vuurwerk en hevige rookontwikkeling.

De derby in Kerkrade was amper begonnen toen na wat geknal het Parkstad Limburg Stadion werd ondergedompeld in een dikke laag rook. Het was het gevolg van het afsteken van vuurwerk en rookbommen. De spelers bleven aan de rand van het veld staan, om te wachten tot de rook was weggetrokken. Na een korte onderbreking ging het duel alsnog verder.

Na dik tien vermakelijke minuten werd Van Boekel opnieuw gedwongen de wedstrijd stil te leggen. Enorme zwarte pluimen rook vanachter het doel vulden het stadion opnieuw. Beide ploegen verlieten het veld en zochten de kleedkamer op.

De supporters zouden het vuurwerk hebben afgestoken omdat ze niet blij waren met het vroege aanvangstijdstip van 12.15 uur, bedoeld om drie wedstrijden in de eerste divisie achter elkaar op FOX Sports te kunnen uitzenden. ‘FOX op zwart’, stond op een groot spandoek dat onder het betreffende vak hing. Bij een volgende keer dat er vuurwerk zou worden, zou het duel definitief worden gestaakt. Zo ver kwam het echter niet.

MVV kwam halverwege de tweede helft op voorsprong via Joeri Schroijen. De aanvaller kroop na een voorzet van Thijmen Goppel handig voor zijn tegenstander Pepijn Schlösser en liet doelman Tom Muyters kansloos.

Amper twee minuten later had Alberg de thuisclub op gelijke hoogte moeten zetten. Na een prima voorzet van Jordy Croux had de Roda-aanvaller de gelijkmaker op zijn schoen, maar van dichtbij schoot hij via doelman Nigel Bertrams over. Na de goal van MVV-spits Kostons sloeg Alberg in de laatste minuut alsnog toe, waarna Ugbo het Roda-feest compleet maakte. De spits kon de gelijkmaker binnentikken nadat doelman Bertrams een vrije trap uit zijn handen had laten glippen.

Spektakel in Deventer

Met het elfde gelijkspel van het seizoen, 1-1 tegen Almere City, evenaarde Go Ahead Eagles vanmiddag het clubrecord van het aantal ongeslagen wedstrijden op rij: negentien. De ploeg van trainer Jack de Gier had in een spectaculair duel kansen op meer in het eerste competitieduel van 2020, maar kreeg het verrassend sterke Almere er niet onder.

Beide ploegen kregen voor rust al genoeg kansen om te scoren. Zo had Almere-spits Thomas Verheydt pech met een afgekeurde goal (buitenspel) en een kopbal op de lat. Ook Go Ahead kreeg legio mogelijkheden om in de eerste helft toe te slaan. Almere-doelman Joshua Smits tikte een vrije trap van Mael Corboz maar net uit de kruising. Opeens regende het kansen in de Adelaarshorst. Jenthe Mertens, Elmo Lieftink, Rabillard: allemaal kregen ze van dichtbij de kans de 1-0 op het scorebord te schieten, maar vreemd genoeg stond het halverwege nog 0-0.

Door een fraaie goal van James Efmordis kwam Almere City in de slotfase op voorsprong. De Griek nam een voorzet van Delvechio Blackson bij de tweede paal ineens op zijn slof. Lang konden de bezoekers niet van hun voorsprong genieten, want twee minuten later zorgde invaller Adrian Edqvist alweer voor de gelijkmaker.

In de slotfase ging de thuisclub met man en macht op jacht naar de winnende goal. Invaller Maarten Pouwels kreeg nog de beste kans op de 2-1, maar hij miste van dichtbij

Roda JC - MVV 2-2 (0-0). 68. Schroijen 0-1, 88. Kostons 0-2, 90. Alberg 1-2, 90+1. Ugbo 2-2.

Scheidsrechter: Van Boekel. Geel: Deom (MVV). Toeschouwers: 8547.

Go Ahead Eagles – Almere City 1-1 (0-0). 73. Efmorfidis 0-1, 75. Edqvist 1-1.

Scheidsrechter: Nagtegaal. Geel: Mirani (Almere City). Toeschouwers: 8467.

