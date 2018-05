Roda kan verschil niet maken uit bij energiek Almere

Een energiek Almere, dat in de openingsronde afrekende met MVV, had in de eerste helft de beste kansen op een openingstreffer. Ook vlak na rust kreeg de thuisploeg nog goede mogelijkheden om de score te openen.



Javier Vet raakte namens de thuisploeg in de negentiende minuut de lat en Leeroy Owusu schoot in vrijstaande positie na een goede aanval over de bal heen. Roda zette daar aanvankelijk weinig tegenover. Op slag van rust tikte Almere-doelman Chiel Kramer een schot van Simon Gustafson op de lat.



Halverwege de tweede helft nam de eredivisionist wel het initiatief. Dat leidde in de 66e minuut tot een serie kansen voor het doel van Kramer, maar de bal ging er niet in. Een schot van Rosheuvel ging naast en in de slotfase redde Kramer op een kopbal van Gnjatic. Almere kon via MacDonald de zege pakken, maar zijn schot was niet zuiver en hij raakte de buitenkant van de paal.



Roda eindigde afgelopen seizoen als zestiende in de eredivisie, Almere haalde als nummer 9 van de play-offs op het nippertje de play-offs. De winnaar van de dubbele ontmoeting treft volgende week in de finale De Graafschap of Telstar.



Roda JC speelt voor de vierde keer sinds 2009 play-offs om promotie/degradatie. De ploeg uit Kerkrade wist zich twee keer te handhaven via de play-offs en dwong in 2015 promotie af via de play-offs.