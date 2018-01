Roda vecht zich naar eerste drie punten sinds begin december

Het zag er nog zo somber uit voor Roda JC, kort voor het rustsignaal. Al weken is de Limburgse club in de kelder van de eredivisie verwikkeld in een ongewenst potje surplace met Sparta. Beide ploegen gaven elkaar nauwelijks wat toe als het ging om het niét winnen van wedstrijden, terwijl de concurrentie voorzichtig wat verder weg kon lopen.



En ook in het thuisduel met Excelsior was het haast onvoorstelbaar hoe de Limburgers de eerste goal weggaven. Groot is de Kralingse back Milan Massop niet, 1,84 meter 'slechts', maar zijn reputatie wat dode spelsituaties betreft moet ook in Kerkrade inmiddels bekend zijn. Toch kreeg de linksback weer alle ruimte om met het hoofd gevaarlijk te worden. Na een minuut of tien kopte hij de bal nog voorlangs uit een corner, vijf minuten later was het uit een vrije trap van Hicham Faik wel raak.



Was Excelsior iets scherper geweest, dan had het de wedstrijd in de daaropvolgende fase kunnen beslissen. Roda JC viel vooral op door irritaties, niet door kansen, al kwam de ploeg van Robert Molenaar de vroege tik langzaam wel te boven.



Het had echter een opvlieging van Mikhael Rosheuvel nodig, kort voor rust, om ook echt dreigend te worden. De aanvaller dribbelde vanaf de rechterkant naar binnen, waarna hij met een heerlijk steekballetje Jorn Vancamp in stelling bracht: 1-1.



Een mentale opkikker voor Roda JC en vooral Rosheuvel. Na rust bleek de rechtsbuiten niet de houden, daarbij profiterend van een blessure van directe tegenstander Massop, die in de kleedkamer achterbleef. Zijn vervanger Lorenzo Burnet, debutant bij Excelsior, wist niet wat hij met Rosheuvel aan moest. En al snel had het succes. Met een strakke voorzet bereikte hij spits Dani Schahin, die fraai raak kopte.



Bijna ging het nog mis bij Roda JC, dat vooral Excelsior-aanvaller Stanley Elbers een enorme kans zag missen. Maar nu zat het eens mee bij de Limburgers, die weer wat kleur op de wangen krijgen.