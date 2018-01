Roda verhaalt schade kunstgras op FC Twente

Roda JC laat de financiële schade opnemen door de leverancier van het veld. De kans is groot dat een deel van het veld vervangen moet worden. De rekening gaat naar Enschede. ,,De financiële gevolgen zullen we rechtstreeks verhalen op de verantwoordelijke personen, waarvan we er op dit moment enkelen in beeld hebben'', zei directeur Erik Velderman van FC Twente. ,,Onze supporters zijn een geweldige steun in de rug, maar het afsteken van vuurwerk keuren we af.''