Roda zonder geschorste Auassar tegen ADO

Ajax zorgt voor geraamte in Elftal van de Week

9:46 In het Elftal van de Week na speelronde 15, gedestilleerd uit zeven in plaats van negen eredivisieduels na de afgelastingen van Sparta-Vitesse en FC Utrecht-Feyenoord, domineert Ajax. De Amsterdammers klopten met fris spel PSV, dat in de Arena ontstellend zwak voor de dag kwam.