Rode kaart geseponeerd, Bernadou mag spelen tegen Ajax

Samenvatting Almere City weer aan kop na ruime zege op Go Ahead Eagles, NAC blijft in het spoor

21 november Almere City gaat dankzij een ruime zege op Go Ahead Eagles (3-0) weer aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. NAC Breda blijft in de buurt van de koploper met een overwinning in Eindhoven.