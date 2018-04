Rode kaart verpest de avond voor Willem II

Vorige week koerste Willem II af op een thuisnederlaag tegen FC Utrecht toen het na een halfuur met 0-2 achter stond, maar wonnen de Tilburgers wonderwel nog met 3-2. Vrijdagavond was het andersom. Tegen een zouteloos Excelsior werd snel een voorsprong genomen, maar een zware beslissing van scheidsrechter Van de Graaf deed de wedstrijd compleet kantelen.



Het was Fran Sol die de Tricolores met zijn zestiende seizoenstreffer aan de leiding bracht na een kwartier voetballen: 0-1. Excelsior kon daar weinig tegenover stellen. Tot de 28ste minuut, toen Mike van Duinen het Tilburgse strafschopgebied in sprintte en na een lichte aanraking door Darryl Lachman gretig naar de grond ging. Scheidsrechter Van de Graaf oordeelde onnodig hard: niet alleen een penalty voor de thuisploeg, maar ook een rode kaart voor Lachman.



De strafschop werd benut door Luigi Bruins (1-1), waarna de wedstrijd plots een heel andere aanblik kreeg. Ook al bracht interim-trainer Reinier Robbemond aanvaller Jordy Croux in voor verdediger Giliano Wijnaldum, Willem II wankelde. Kort voor rust ontsnapte Willem II eerst nog aan de 2-1 toen doelman Timon Wellenreuther een fout beging. Hij liet de bal los, waarna Mike van Duinen de bal in het lege doel kon schuiven. Hij deed dat niet hard genoeg, zodat Kostas Tsimikas op de lijn nog redding kon brengen. Maar op slag van rust was het dan toch weer raak voor de thuisploeg. Op rechts kon Khalid Karami een voorzet geven die Stanley Elbers achter zijn standbeen tot doelpunt promoveerde: 2-1.



Snel in de tweede helft voorkwam Wijnaldum door een schot van Ali Messaoud te blokken dat het zicht voor Willem II op Woudestein nog troebeler werd. Willem II probeerde de aanval te zoeken waar het kon, maar moest zich toch vooral bezighouden met verdedigen. Maar de Rotterdammers slaagden er maar niet in de genadeklap uit te delen.



In de slotfase probeerde Robbemond de gelijkmaker nog te forceren door Damil Dankerlui voor Pedro Chirivella te brengen en Fernando Lewis naast Sol voorin te posteren. Alleen Thom Haye was nog dicht bij de 2-2 toen hij in de 87ste minuut van ruim 20 meter net over schoot. Het bleef bij 2-1. Het rood voor Lachman werd Willem II fataal deze avond.