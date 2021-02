Rode kaarten, penalty's, maar geen winnaar in degradatiekraker Willem II-ADO

Voor Willem II en ADO Den Haag raakt de veilige vijftiende plaats in de eredivisie steeds verder uit zicht. De degradatiekraker in Tilburg leverde vandaag twee rode kaarten, twee penalty’s, maar geen winnaar op 1-1.

Door Marijn Abbenhuijs



Dat Willem II en ADO Den Haag bij de zwakste ploegen van de eredivisie horen, daar kan niemand na hun onderlinge duel nog over twijfelen. De degradatiekraker in Tilburg was een negentig minuten durend foutenfestijn, waaraan scheidsrechter Siemen Mulder vrolijk meedeed.

De degradatiekraker in Tilburg was vanaf de eerste minuut een ongekend foutenfestival. Beide ploegen leverden om de haverklap de bal in, ogenschijnlijk volledig verlamd door de spanning die op het duel stond. Beide trainers stonden dan ook al snel voor hun dug-outs. Vrijwel de gehele wedstrijd was te horen hoe Zeljko Petrovic en Ruud Brood hun spelers probeerden bij te sturen, vurig hopend op iets meer degelijkheid.

Maar de fouten bleven zich negentig minuten lang opstapelen. En scheidsrechter Mulder ging er vrolijk in mee. Hij was in de eerste helft één van de twee absolute hoofdrolspelers. Die status trok hij naar zich toe vanaf de negentiende minuut. Op dat moment dacht Wesley Spieringhs Willem II op een 1-0 voorsprong te hebben gekopt, maar Mulder keurde de treffer af vanwege een vermeende overtreding van Kwasi Wriedt. Daar leek echter helemaal geen sprake van.

Volledig scherm Tomislav Gomelt krijgt rood na een domme overtreding op slag van rust. © Pro Shots / Toin Damen

Vijf minuten voor de rust dacht ADO Den Haag recht te hebben op een penalty toen Pol Llonch Ricardo Kishna in kansrijke positie omver kegelde, maar Mulder wuifde dat weg. Twee minuten later nam de scheidsrechter wél de enige juiste beslissing toen ADO-middenvelder Tomislav Gomelt dubbel blunderde. Eerst verspeelde hij knullig de bal aan Wriedt, waarna hij de Willem II-aanvaller uit frustratie een schop van achteren gaf. Gomelt kreeg terecht rood en werd daarmee de andere hoofdrolspeler van de eerste helft.



Na de rust ging het foutenfestijn vrolijk door. De manier waarop beide doelpunten vielen paste daar naadloos in. Binnen een minuut in de tweede helft kwam Michiel Kramer roekeloos in op Spieringhs en veroorzaakte daarmee een strafschop, die werd benut door Mike Trésor.

Volledig scherm Mike Trésor zet Willem II vroeg in de tweede helft vanaf de stip op voorsprong. © Pro Shots / Thomas Bakker

Daarmee leek Willem II op weg naar een zeer belangrijke zege in de strijd tegen degradatie. Ware het niet dat er ook bij de Tilburgers nog een schlemiel opstond, luisterend naar de naam Jordens Peters. De aanvoerder van de thuisploeg kegelde eerst in het strafschopgebied Kramer omver, waardoor Shaquille Pinas de Haagse ploeg vanaf elf meter op gelijke hoogte kon brengen.

Even later kreeg Peters na een lompe overtreding zijn tweede gele kaart en moest ook Willem II met tien man verder. Maar ook met meer ruimte op het veld slaagden beide ploegen er niet in een uitgespeelde mogelijkheid te creëren. Daarmee was de degradatiekraker vooral een bewijs van het feit dat Willem II en ADO Den Haag bij de zwakste ploegen van de eredivisie horen. Door het gelijkspel hebben ze allebei in ieder geval nauwelijks perspectief om die status op korte termijn te ontgroeien.

Volledig scherm Jordens Peters was de schlemiel bij Willem II. De aanvoerder veroorzaakte een penalty en kreeg rood. © Pro Shots / Toin Damen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.