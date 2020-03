Roger Schmidt vanaf komend seizoen nieuwe trainer van PSV

,,Roger stond bovenaan onze lijst en we zijn er ontzettend blij mee dat hij voor PSV gekozen heeft”, aldus technisch manager John de Jong. Schmidt neemt na de zomer het stokje over van Ernest Faber die terugkeert in zijn rol als hoofd jeugdopleiding.



,,De eredivisie is onderdeel van de uitdaging die ik bij PSV heb gevonden. Het Nederlandse voetbal heeft mij altijd kunnen bekoren en ik kijk er echt naar uit om in een voor mij compleet nieuwe omgeving aan de slag te gaan”, vertelt Schmidt. ,,PSV staat volledig achter de manier van voetballen waar ik voor sta. En ik sta achter de eis van PSV dat de club altijd om de prijzen moet spelen. Mijn teams voetballen om te winnen, altijd.”



Volgens De Jong past Schmidt perfect in het profiel dat PSV had opgesteld. ,,De energie waarmee zijn ploegen op zoek gingen naar het doel van de tegenstander, dat is echt mooi om te zien. Roger heeft de dubbel gewonnen met Red Bull Salzburg , de nationale beker in China en werd met Bayer Leverkusen derde en vierde in de Bundesliga. Hij heeft ervaring in de Champions League, kortom een zeer aansprekend cv.”



Schmidt is de eerste buitenlandse trainer van PSV sinds Eric Gerets in 2001/2002. De Duitser volgt Faber op, die dit jaar interim-trainer werd nadat Mark van Bommel werd ontslagen vanwege de tegenvallende prestaties.