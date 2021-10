Roger Schmidt vindt duel met AS Monaco crucialer dan duel met Ajax: ‘Ajax is voor nu geen issue’

Roger Schmidt ziet de derde groepswedstrijd in de Europa League voor PSV als een cruciale. Morgen in het Philips Stadion winnen van AS Monaco kan een springplank zijn naar overwintering in de Europa League, denkt hij. ,,Dan vergroten we in ieder geval onze kans aanzienlijk”, aldus de coach.

Schmidt kreeg tijdens de persconferentie voor het duel van PSV met AS Monaco niet alleen vragen over zijn eigen ploeg, maar ook voor Ajax, dat dinsdag glansrijk met 4-0 van Borussia Dortmund won. ,,Ajax speelde goed en Dortmund bleef ver weg van hun topniveau. Uiteindelijk heeft onze wedstrijd daar helemaal niks mee te maken.” Zondag mag PSV het tegen Ajax in Amsterdam proberen. ,,Ajax is voor nu geen issue voor ons. Wij focussen ons op AS Monaco en om te winnen moeten we honderd procent geconcentreerd zijn.”

Monaco is volgens Schmidt een team met veel individuele kwaliteit, dat goed is in het spelen op de counter en niet schroomt om lange ballen te spelen. ,,Ze stonden net als wij bijna in de Champions League en hebben ook aan de bal mogelijkheden. Voor ons lijkt me deze wedstrijd in deze competitie nog crucialer dan die van zondag tegen Ajax. Waarom? Omdat de poulefase van de Europa League over zes duels gaat en in de eredivisie 34 duels gespeeld worden. Zondag spelen wij tegen het beste team in deze competitie.”

Schmidt moet puzzelen om Ibrahim Sangaré te vervangen. Mogelijk kiest Schmidt voor het doorschuiven van Olivier Boscagli naar het middenveld en dan voor Armando Obispo in de verdediging. ,,Dat is zeker een optie, maar we hebben er meer”, gaf hij aan. ,,Tegen Real Sociedad is het ons ook gelukt om een goede wedstrijd te spelen zonder Ibrahim, maar hij is wel een sleutelspeler voor ons.”

Ryan Thomas speelt tegen AS Monaco in ieder geval niet in de basis, maar keert waarschijnlijk wel weer terug in de selectie. ,,En als het niet zo is, is dat zondag zo. Is hij erbij, dan gaat hij zeker niet starten”, vertelde Schmidt, die ook kan kiezen voor Davy Pröpper naast Marco van Ginkel. Of hij kan gaan voor Pröpper naast Boscagli op het middenveld. ,,Davy is fysiek in orde en heeft de afgelopen weken weer meegetraind.”

