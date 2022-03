Rogier Meijer en NEC bereiken akkoord: trainer verlengt contract met een jaar

De 40-jarige Meijer is bezig aan zijn tweede seizoen als zelfstandig hoofdtrainer van NEC. De oud-speler van De Graafschap vormde in het seizoen 2019/2020 een trainerstrio met François Gesthuizen en Adrie Bogers in De Goffert.



Meijer promoveerde vorig seizoen met NEC via de play-offs naar de eredivisie. De club is dit seizoen gevrijwaard van degradatiezorgen. NEC staat na 27 speelrondes op de tiende plaats en heeft nog uitzicht op plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal. Daarvoor volstaat een plek in de top acht.