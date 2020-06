Rogier Meijer nieuwe trainer NEC, Ron de Groot assistent

Meijer, in het verleden jeugdtrainer van NEC, was al eens interim-trainer bij de hoofdmacht, samen met Adrie Bogers en Ron de Groot. Dat was na het ontslag van trainer Jack de Gier begin 2019. Vorig jaar was hij onderdeel van het trainerstrio Bogers, Meijer en François Gesthuizen. NEC stond op de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie toen het seizoen als gevolg van de coronacrisis werd afgebroken. De komende jaargang krijgt Meijer dus eindverantwoordelijkheid. De Groot gaat Meijer ondersteunen als assistent-trainer.