Rol als aangever maakt Ziyech blij

Volgens Ziyech was de late overwinning op de Tilburgers verdiend voor Ajax, dat eerst nog wel op achterstand kwam. ,,Het was niet zo dat wij heel slecht speelden. We vergaten alleen te scoren. Dan maak je het jezelf heel moeilijk.''



Ziyech kon zijn sterke optreden niet bekronen met een doelpunt. Hij staat dit seizoen pas op vier competitietreffers en dat hadden er meer kunnen zijn. ,,Ja, dat vind ik zelf ook, maar ik maak me er niet druk om'', zei de Marokkaanse international. Hij haalt veel voldoening uit zijn rol als aangever. ,,Dat maakt me wel blij en dat is, denk ik, ook mijn taak.''