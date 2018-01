Romeo Castelen geniet bij VVV van zijn Haagse kwartiertje

Door Wietse Dijkstra



‘Say oeh ah, Castelen, say oeh ah Castelen’, klonk het vanaf Midden Noord toen de 34-jarige oud-international zijn opwachting maakte in Haags kwartiertje. Van een dergelijke ontvangst had Castelen bij zijn rentree in de eredivisie alleen maar kunnen dromen. ,,Het blijft toch altijd spannend. Je weet niet wat je kan verwachten. Maar toen ik erin kwam, bleven ze maar zingen. Ik kon het niet laten om mijn hand op mijn borst te leggen, ADO zit nog steeds in mijn hart. Het was gewoon mooi.’’



Voor Castelen werd de avond alleen nog maar mooier. Hij viel prima in bij een 1-0 achterstand en zag hoe zijn nieuwe ploeg via Jordan Opuku in de 86ste minuut dik verdiend op gelijke hoogte kwam. Het had zelfs niet veel gescheeld of VVV had via Ralf Seuntjes - die na een actie van Castelen in de laatste minuut de uitgelezen kans op 1-2 kreeg - nog gewonnen ook. Maar ADO-doelman Robert Zwinkels voorkwam dat zijn ploeg onderuit ging.