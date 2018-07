Romero opgetogen na PSV-debuut: Dertig minuten was voor nu genoeg

Vlak na rust maakte Romero zijn entree en werd de spits in het Zwitserse Bagnes, waar PSV deze week ook traint, als centrumspits geflankeerd door de jonge PSV-talenten Matthias Verreth en Cody Gakpo. Een kwartier voor tijd verving Joël Piroe hem weer. ,,Dertig minuten was op dit moment genoeg", gaf hij aan. ,,Ik moet nog in het ritme komen, maar ik ben gelukkig dat ik mijn debuut heb kunnen maken. Al was het maar een oefenwedstrijd, het is toch weer een volgende stap. Eindelijk heb ik voor de club kunnen spelen."



Romero kampte vanaf januari met een spierblessure en kreeg twee keer een terugslag. Daardoor kon hij in het eerste halfjaar van 2018 niet in actie komen voor PSV. In november stond hij voor het laatst in wedstrijdverband op het veld, bij zijn vorige club Vélez Sarsfield. Na enkele weken volledig meetrainen, kon hij nu in overleg met de medische en technische staf zijn rentree maken. ,,Ik ben al zes maanden bij de club geweest, maar heb nog niet met mijn ploeggenoten in wedstrijden kunnen spelen. Van hieruit werken we toe naar de wedstrijd tegen Feyenoord op 4 augustus. Dat is het volgende doel."