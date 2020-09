Romero redt PSV tegen FC Emmen na afgrijselijke blunder Mvogo

PSV was voor rust via Noni Madueke aan de leiding gekomen en wist de score niet meer uit te breiden. Ongeveer achtduizend toeschouwers zagen een fel en energiek PSV, dat overal bovenop vloog en de tegenstander geen moment rust gaf. Alle energie leverde echter maar weinig op. De goal van Madueke was het gevolg van een fraaie aanval over zes schijven en meteen het beste moment van PSV in de hele avond. Na rust raakte PSV ogenschijnlijk vermoeid en ontstonden maar weinig grote kansen. Dat had te maken met een goede organisatie bij FC Emmen, dat compact stond en PSV weinig toestond. De Eindhovenaren konden in de kleine ruimtes geen oplossingen vinden om bij de goal van Dennis Telgenkamp te komen. PSV was te onnauwkeurig om aanspraak te maken op een grotere voorsprong.