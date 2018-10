Ronald Koeman: Dit heeft heel Nederland nodig

Koeman was vanavond in zijn analyse bij de NOS zeer complimenteus voor het Nederlands elftal ,,Laat duidelijk zijn dat we zeker zeer moeilijke momenten hebben gehad'', zei Koeman. ,,Maar over het algemeen was het echt gewoon goed. Dit geeft zo veel vertrouwen voor de komende tijd. Dit heeft iedereen nodig. Niet alleen de bondscoach, niet alleen de spelers, maar heel Nederland. Dat zag je ook aan de reactie van de mensen, aan hoe blij iedereen is met dit resultaat. We kunnen echt trots zijn. Er is ongelooflijk gevochten en we hebben laten zien dat we geweldig kunnen voetballen. Als je de drie debutanten ziet... Die zijn straks, over drie of vier jaar, nog zoveel sterker. Ik zie echt een grote toekomst voor het Nederlands voetbal.''