Ronald Koeman kan nu niet weer zomaar weg bij Oranje: ‘We hebben gezegd dat we écht commitment willen’

Het kan altijd nóg gekker dan de IJsselder­by, weten Djavan Anderson (PEC) en Cuco Martina (GA Eagles)

In Zwolle en Deventer mag de IJsselderby dan het sportieve hoogtepunt zijn op de eredivisiekalender, in de internationale voetbalwereld zijn er nog grootsere en meeslepender derby’s te vinden. De 26-jarige Djavan Anderson (PEC) en de 32-jarige Cuco Martina (Go Ahead Eagles) kunnen erover meepraten. Van Romeinse passie tot de Britse burenruzie aan de Mersey.

2 april