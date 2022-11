Ronald Koeman over Mohamed Ihattaren: ‘Hij moet leren van zijn fouten’

Ronald Koeman vindt het teleurstellend dat Mohamed Ihattaren niet is geslaagd bij Ajax. Het twintigjarige toptalent kreeg in Amsterdam de kans om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, maar de topclub besloot de koopoptie niet te lichten . Ihattaren keert zodoende over ruim een maand terug naar Italië.

Het was Koeman die Ihattaren in 2019 overtuigde om te kiezen voor een interlandloopbaan bij het Nederlands elftal, in plaats van een stap naar de Marokkaanse bond. Drie jaar later heeft Ihattaren opnieuw een kans verprutst. ,,Dat is heel jammer, want het was een groot talent’’, vertelde de aanstaand bondscoach van Oranje in gesprek met ESPN.

,,Alleen moet een groot talent ook leren van zijn fouten’’, vervolgde Koeman. ,,De eerste stap moet altijd vanuit de speler komen. Blijkbaar heeft Ajax dusdanige redenen om de koopoptie niet te lichten’’, aldus de coach, die sinds de keuze van Ihattaren voor Oranje geen contact meer had met de voormalig middenvelder van PSV. Na de jaarwisseling keert Ihattaren terug naar zijn werkgever Juventus, waar hij nog een contract heeft tot medio 2025.

Marco van Basten

,,Het is triest voor hem en voor de voetballerij", reageerde Marco van Basten bij Ziggo op de situatie van Ihattaren. ,,Het was natuurlijk wel een begenadigd voetballer, maar dat is niet genoeg. Je moet ook goed in je vel zitten, mentaal sterk zijn en je kunnen wapenen tegen de gevaren die je tegenkomt. Dat is hem uiteindelijk niet gelukt.”

,,Ik heb niet de indruk dat het al klaar is", voegde Dick Advocaat toe. ,,Ik heb hem bij PSV echt geweldige wedstrijden zien spelen. Misschien kan het toch nog een keer omslaan, dat hoop ik voor hem. Als je zo'n talent bent, dan is het toch doodzonde... Maar dat zullen ze allemaal wel tegen hem zeggen. Zo'n speler moet fluitend mee kunnen komen bij Ajax, maar dat is hem niet gelukt.”

Bekijk hieronder de volledige reactie van onder Marco van Basten en Dick Advocaat:

John Heitinga

De sportzender vroeg John Heitinga, trainer van Jong Ajax, wanneer hij voor het laatst contact heeft gehad met Ihattaren. ,,Dat was allemaal aan het begin van het seizoen”, reageerde de ex-international voor het duel met Willem II in de Keuken Kampioen Divisie. Van het niet verlengen van de huurovereenkomst was Heitinga niet eerder op de hoogte gesteld. ,,Ik heb het vandaag ook vernomen. Uiteindelijk neemt de directie daar een beslissing in.”

Volledig scherm Mohamed Ihattaren en John Heitinga in april van dit jaar tijdens de wedstrijd tussen Jong Ajax en VVV-Venlo. © Pro Shots/Toon Dompeling

,,Ik vind het vooral spijtig voor de persoon en voetballer Mo”, aldus de voormalig verdediger. ,,Helaas is het niet geworden wat we misschien wel gehoopt hadden. Voor de rest wens ik hem heel veel succes in zijn carrière.”

,,Hij heeft bewezen hoeveel potentie hij heeft. Ook daarom vind ik het heel spijtig en wens ik hem veel succes in de toekomst. Voetballen kan hij, hopelijk laat hij zijn kunstjes snel weer zien.”

Nieuwe kans

Ajax besloot Ihattaren afgelopen januari een nieuwe kans te gunnen in Nederland. Die greep hij aanvankelijk met beide handen aan, door in vijf duels bij Jong Ajax vier keer te scoren. Toenmalig coach Erik ten Hag gunde Ihattaren speelminuten in de verloren bekerfinale tegen PSV, waarna het talent in de voorbereiding de kans kreeg om zich te bewijzen. Bedreigingen uit het criminele circuit hielden Ihattaren echter weken aan de kant.