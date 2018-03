Ronald Koeman stapt af van buitenspelers

Door Mikos Gouka



,,Het spelsysteem? Dat zeg ik nog niet’’, zei Koeman op de persconferentie. ,,Dat heeft ook geen zin. Ik noem het zo dat het in elk geval geen 4-3-3 meer is. Maar daar blijft het bij, want ik leg niet alles open en bloot op tafel als ik morgen een wedstrijd spel. Iedereen is fit. We hebben dingen getraind. Daar hoop ik contouren van terug te zien. En als dat gepaard gaat met resultaat is dat mooi.’’

Koeman vierde in Zeist zijn 55ste verjaardag. ,,Of ik dat uitbundig gevierd heb? We hebben tweemaal getraind. De spelers hebben mij gefeliciteerd. Heel attent. En de nieuwe spelers moesten een liedje zingen. Dan weet je wel wat kleine Kluivert zong. Lang zal ze leven. Een slim mannetje die Kluivert. Ik hoop dat zo’n jong talent nog langer in Nederland blijft. Om te blijven te spelen en te ontwikkelen. Daar sprak ik over met hem, hij is pas 18 jaar. Het is te vroeg voor hem om al naar de Premier League te gaan.’’

Debutanten

Over de debutanten in de selectie is Koeman tevreden. ,,De nieuwe spelers hebben talent en kunnen mee’’, zegt de coach. ,,Maar in een partijspel zie je ook wat ze nog tekort komen. Maar daarom heb ik ze uitgenodigd. Of Engeland thuis als start speciaal is voor mij? Alleen omdat het mijn eerste duel is. Ik heb geen wraakgevoelens richting Engeland. Totaal niet. De 3,5 jaar dat ik daar heb gewerkt zijn juist over het algemeen goed gegaan. Of ik Engeland mis? Nee, ik ben blij dat ik bondscoach ben. Ik bewonder uiteraard wel de Premier League. Ik kijk met een goed gevoel terug op werken in die competitie. Ik ben trots dat ik hier ben en ik wil dat de spelers dat ook zijn.’’

Koeman heeft de spelers handvatten meegegeven voor de wedstrijd in de Arena tegen de Engelsen. ,,Wat ik niet wil zien tegen Engeland? Ik ben niet van het terugspelen op keepers. Zoek diepte, leg het probleem bij de tegenstander. Als je kansen wil creëren, moet je ook diepte durven zoeken zonder bal. Een vroege voorzet, het mag bij momenten best eens opportunistisch.’’