Roord matchwinner voor Leeuwinnen bij EK-kwalificatieduel in Rusland

Vrouw in vormJill Roord is in bloedvorm. De 23-jarige middenvelder besliste het EK-kwalificatieduel in en met Rusland met een fraai doelpunt na een kwartier: 0-1 winst. Daarmee kan Oranje het EK niet meer ontgaan, voor zo ver daar al twijfel over was.

Door het doelpunt van Roord, ze krulde de bal prachtig hoog in de verre hoek in de eerste helft, blijven de Leeuwinnen zonder kleerscheuren in de EK-kwalificatie. Zeven duels, 21 punten. Rusland was eigenlijk de enige ploeg die nog enigszins als uitdager kon worden genoemd. Die ploeg heeft twee wedstrijden minder gespeeld, maar had ook alles gewonnen behalve de heenwedstrijd tegen de Leeuwinnen in Eindhoven (2-0).

Volledig scherm © BSR Agency Destijds, in oktober 2019, toonde Rusland zich een stugge tegenstander, voor 35.000 toeschouwers in het Philips Stadion. Zonder meer de opponent met de meeste kwaliteit in de poule. Daarom leek deze wedstrijd in Moskou aanvankelijk het ogenschijnlijk grootste struikelblok voor de Leeuwinnen in de kwalificatiepoule. Op kunstgras in een publiekloze atmosfeer, na maanden zonder bij elkaar zijn geweest, daar ligt gevaar op de loer. Opnieuw toonden de Russinnen zich stug, lastig te verslaan ook, maar opnieuw pakte de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman de volle buit.

Hattricks bij haar club Arsenal

Dat deed het door een doelpunt van Roord. Ontegenzeggelijk is zij de speler waar alle schijnwerpers op gericht zijn. Bij Arsenal maakte ze in de eerste twee speelrondes twee hattricks (!), tegen Reading (6-1) en West Ham United (1-9). Ook haar teamgenote Vivianne Miedema scoorde vier keer in die twee duels. Maar Roord reisde dus met vertrouwen af naar Zeist. Omdat het Noorse Vålerenga IF aanvoerder Sherida Spitse niet vrijgaf voor het EK-kwalificatieduel, Spitse zou dan bij terugkomst in quarantaine moeten, lonkte er direct speeltijd voor Roord. Al zit ze sowieso dichter op de eerste elf van Oranje; immers hield ze bij Arsenal haar teamgenote Daniëlle van de Donk al twee wedstrijden op de bank.

Ook in Oranje kreeg Roord, vaak betiteld als de ideale nummer twaalf voor dit Nederlands elftal, nu een basisplaats. Vaak is Roord de speler die opdraaft bij de afwezigheid van een middenvelder of aanvaller. Inmiddels lijkt ze aanspraak te maken op veel meer, als ze haar scoringsdrift en bewijsdrang een vervolg kan geven. Vanmiddag deed ze dat in elk geval in Rusland, totdat ze ruim een kwartier voor tijd noodgedwongen naar de kant moest met een blessure en werd vervangen door Inessa Kaagman.

Oranje hield ook daarna eenvoudig stand tegen Rusland, dat zelfs in de slotfase bij een achterstand nog achteroverleunde en vooral de schade leek te willen beperken. De Leeuwinnen hebben nu echt een straatlengte voorsprong in de EK-kwalificatiepoule. Nog drie wedstrijden te gaan, maar de Leeuwinnen gaan het uitgestelde EK (zomer van 2022) gewoon weer halen om daar een poging te doen om de titel van 2017 te prolongeren.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency