Rosheuvel bezorgt Roda belangrijke zege op PEC

Roda had geen geluk toen na 20 minuten de derde treffer werd afgekeurd. Avdijaj zou buitenspel hebben gestaan. Snel daarna bracht PEC de spanning terug in de wedstrijd, toen Younes Namli met een mooi schot de 2-1 binnenschoot.



De Limburgers probeerden in de tweede helft de voorsprong te verdedigen, maar leken tegen puntverlies aan te lopen toen Queensy Menig vijf minuten voor tijd de gelijkmaker binnen tikte. Mikhail Rosheuvel werd echter de held van de avond toen hij in de 88ste minuut de winnende treffer binnenschoot.

Door de overwinning loopt de voorsprong van Roda JC op de nummer laatst FC Twente op tot zes punten. De ploeg uit Enschede speelt zondag thuis tegen Feyenoord.



Rosheuvel maakte net als vorig seizoen tegen PEC de winnende treffer na een fraaie individuele actie. ,,Deze was mooier en belangrijker dan vorig jaar. Ik heb de afgelopen weken heel wat over me heen gehad na gemiste kansen, maar nu hebben we genoeg kansen benut. Mooi dat we nu drie keer op rij hebben gewonnen.''