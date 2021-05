Routiniers Robben en Stekelenburg blinken uit, Fer en Malacia zakken door het ijs

Twee WK-finalisten hebben de hoogste cijfers van het weekeinde gehaald. Arjen Robben dartelde alsof hij weer op de velden in Zuid-Afrika voetbalde terwijl Ajax-keeper Maarten Stekelenburg de beste speler was van de Klassieker. Ze kregen beiden een 7,5. Ook Robbens ploeggenoot Alessio Da Cruz kreeg een 7,5.

Leroy Fer miste een strafschop in de Klassieker voor Feyenoord en kreeg een 4. Zijn ploeggenoot Tyrell Malacia werd met een rode kaart van het veld gestuurd en kreeg datzelfde cijfer.

Sparta – Vitesse 3-0

Sparta: Okoye 6,5; Abels 6,5, Vriends 6, Beugelsdijk 6,5, Meijers 6,5, Harroui 6, Smeets 7 (82. Kharchouch -), Auassar 7, Mijnans 6 (73. Heylen -), Thy 7, Engels 6 (73. Emegha -).

Vitesse: Pasveer 5; Dasa 5, Doekhi 5, Bazoer 5, Rasmussen 5 (67. Darfalou -), Wittek 5; Bero 4,5 Tannane 4,5, Tronstad 5,5; Broja 4 (83. Oroz -), Openda 4 (84. Touré -).

Scheidsrechter Nijhuis: 7.

Man van de wedstrijd: Bryan Smeets was tegen Vitesse goed voor een assist en een goal. Het was voor het eerst dit seizoen dat hij betrokken was bij twee goals. De middenvelder speelde sowieso een belangrijke rol in de laatste drie gewonnen duels van Sparta.

FC Twente – Heracles 1-1

FC Twente: Drommel 7; Markelo 6; Ebuehi 6,5, Oosterwolde 6,5, Smal 5,5; Brama 6,5 (74. Staring -), Zerrouki 6,5, Bosch 5; Van Leeuwen 6,5 (74. Menig -), Danilo 6,5 (90. Rots -), Ilic, 6 (74. Narsingh -).

Heracles: Blaswich 6,5; Fadiga 6, Pröpper 6, Knoester 6, Quagliata 6; Schoofs 5,5, De La Torre 5,5 (84. Rente -), Vloet 6; Lunding 5 (46. Azzaoui 5,5), Bakis 5 (62. Kutucu -), Burgzorg 5.

Scheidsrechter Lindhout: 4.

Man van de wedstrijd: Met zijn snelle uittrap zorgde Joël Drommel ongewild voor het meest besproken moment van de wedstrijd. De keeper bracht de bal snel weer in het spel om een prima aanval op te zetten die een strafschop opleverde maar die beslissing werd teruggedraaid.

Heerenveen – FC Utrecht 0-0

Heerenveen: Mulder 6; Floranus 5 (56. J. Veerman 6), Van Hecke 6, Dresevic 6, Bochniewicz 6, Woudenberg 5,5; Van Ottele 5, Schöne 5,5 (81. Hajal -), Halilovic 5 71. Nygren -); Van Bergen 6, De Jong 5 (56. H. Veerman 6).

FC Utrecht: Oelschlägel 6,5; Ter Avest 5,5, Van der Maarel 6, Janssen 6,5, Warmerdam 5; Maher 6, Van de Streek 6,5, Van Overeem 6 (79. Hoogma -); Boussaid 5 (79. Velanas -), Kerk 5,5, Elia 5,5 (61. Dalmau -).

Scheidsrechter Van Boekel: 6.

Man van de wedstrijd: Sander van de Streek was een keer niet trefzeker voor FC Utrecht maar de aanvallende middenvelder was niettemin van waarde voor zijn ploeg. Hij was tegen Heerenveen de gevaarlijkste man aan Utrecht-zijde.

VVV – RKC 3-3

VVV: Kirschbaum 5; Pachonik 5,5, Dekker 6, Da Graca 5,5, Guwara 5 (66. Schmitz -); Janssen 5,5 (74. Hunte -), Machach 5 (85. Arias -), Post 6, John 5,5 (74. Roemer -); V. van Crooij 7, Giakoumakis 6.

RKC: Lamprou 5; Gaari 5, Meulensteen 6, Touba 6,5, Lutonda 4,5; Anita 5,5, Van der Venne 6 (87. Mulder -), Tahiri 5 (72. Augustijns -); Ngonge 6,5 (87. Daneels -), Sow 5 (60. Stokkers 5) , Oosting 6 (87. John -).

Scheidsrechter Kamphuis: 7.

Man van de wedstrijd: Met twee assists was Vito van Crooy belangrijk voor VVV. Nooit eerder deze eeuw zorgde een speler van VVV voor in totaal acht assists in een seizoen.

AZ – Fortuna Sittard 1-0

AZ: Bizot 7; Svensson 7, Letschert – (13. Leeuwin 5), Martins Indi 7, Wijndal 6; Midtsjø 6, Gudmundsson 6, Clasie 6; Stengs 5 (87. Duin -), Aboukhlal 4,5 (55. Sugawara -), Karlsson 6,5 (88. Reijnders -).

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Rota 6,5 (70. Hansson -), Angha 5,5, Janssen 6,5, Cox 6; Flemming 6,5, Rienstra 6, Tekie 6 (82. Emmanouilidis -); Semedo 5,5, Polter 5, Seuntjens 6,5.

Scheidsrechter Van de Graaf: 6.

Man van de wedstrijd: AZ-doelman Marco Bizot was met name bij een gevaarlijke vrije trap van Fortuna-speler Zian Flemming belangrijk voor zijn ploeg. Bizot hield AZ met tien man op de been.

FC Emmen – FC Groningen 0-4

FC Emmen: Verrips 6; Bijl 5, Araujo 5, Bakker 5, Cavlan 4,5; Vlak 5 (63. Laursen -), Bernadou 5 (64. Veendorp -), Peña 5; Frei 5,5, De Leeuw 5 (85. Ben Moussa -), Adzic 4,5 (46. Gladon 5,5).

FC Groningen: Padt 6,5, Dankerlui 7, Te Wierik 6,5, Itakura 7, Van Hintum 7; Matusiwa 7, Lundqvist 7 (81. D. van Kaam -); Robben 7,5 (81. Strand Larsen -), El Messaoudi 6,5 (86. Suslov -), El Hankouri 6,5 (86. Joosten -); Da Cruz 7,5 (68. Abraham -).

Scheidsrechter Gözübüyük: 6,5.

Man of the Match: Arjen Robben zou slechts een helftje spelen, maar het ging zo lekker dat hij na rust bleef staan. Hij gaf in de tweede helft twee fraaie assists en leidde zo FC Groningen naar een ruime zege.

Feyenoord – Ajax 0-3

Feyenoord: Bijlow 6; Geertruida 6, Botteghin 5,5, Senesi 6, Malacia 4; Kokcu 5 (79. Jørgensen-), Fer 4, Teixeira 5; Linssen 5,5 (79. Pratto -), Bozenik 5,5 (62. Haps -), Sinisterra 5.

Ajax: Stekelenburg 7,5; Mazraoui 6,5 (46. Schuurs 7), Timber 7, Martinez 6,5, Rensch 6,5 (72. Klaiber -), Gravenberch 6,5 (72. Ekkelenkamp-), Alvarez 5, Klaassen 6,5; Antony 6,5 (76. Neres -), Haller 6 (46. Kudus 7), Tadic 7.

Scheidsrechter Makkelie: 7,5.

Man van de wedstrijd: Op een cruciaal moment stopte Maarten Stekelenburg een strafschop. Dat had voor de ommekeer kunnen zorgen. Daardoor was de ervaren doelman heel belangrijk in de Klassieker-overwinning van Ajax.

PEC Zwolle – ADO Den Haag 0-1

PEC Zwolle: Mous 5,5; Bajselmani 5 (83. Doué -), Lam 5,5, Nakayama 5,5, Paal 5,5; Saymak 5, Van den Belt 5,5, Strieder 5 (62. Manuel -), Drost 5 (63. Pherai -), Tedic 5 (63. Ghoochannejhad -), Clement 5.

ADO Den Haag: Fraisl 6,5; Van Ewijk 6,5, Zuiverloon 7, Pinas 6,5, Kemper 5,5 (46. Janmaat 6,5); De Boer 5,5 (64. Vejinovic -), El Khayati 5,5, Goossens 6 ; Adekanye 6,5 (64. Catic -), Arweiler 6 (74. Seedorf -) , Mokhtar 5,5 (87. Familia-Castillo -).

Scheidsrechter Manschot: 6.

Man van de wedstrijd: Mede vanwege de onverzettelijkheid van de ervaren Gianni Zuiverloon boekte ADO Den Haag de tweede zege op rij.

Willem II – PSV 0-2

Willem II: Muric 6,5; Owusu 5,5, Heerkens 5 (69. Wriedt -), Peters 5,5, Van Beek 5, Köhn 5.5; Llonch 6 (87. Spieringhs -), Trésor 4,5, Saddiki 5,5 (68. Selahi -); Nunnely 4,5 (69. Köhlert -), Pavlidis 5.

PSV: Mvogo 6; Dumfries 7, Teze 6,5, Boscagli 6, Max 6; Van Ginkel 7 (87. Obispo -), Sangaré 6; Gakpo 6 (70. Fein -), Vertessen 6 (69. Rosario -); Malen 6 (90. Viergever -), Madueke 5,5 (87. Piroe -).

Scheidsrechter Higler: 6,5.

Man van de wedstrijd: Marco van Ginkel mocht voor het eerst in de basis starten dit seizoen. De middenvelder bracht rust in de ploeg en was vaak aanspeelbaar.

