Royston Drenthe (35) maakt comeback bij Kozakken Boys: ‘Hetzelfde familiegevoel als vroeger bij Feyenoord’

Het wordt de tweede periode van Drenthe bij Kozakken Boys, de huidige nummer acht van de Tweede Divisie. In de zomer van 2019 voegde de oud-speler van onder meer Feyenoord, Real Madrid en Everton zich voor het eerst bij de selectie. Vanwege de coronapandemie konden de amateurs van Kozakken Boys echter lang niet voetballen, waardoor Drenthe in januari 2021 naar het Spaanse Racing Murcia FC vertrok. Eind vorig jaar keerde Drenthe, die ook in Werkendam woont, terug naar Nederland.

Bij een avond van FC De Rebellen, waar Drenthe ook actief is, ontmoette hij Kozakken Boys-trainer Scott Calderwood. ,,Toen ik hem ontmoette, wist ik eigenlijk niet dat hij trainer van Kozakken Boys was”, vertelt Drenthe op de clubsite. ,,Scott grapte dat hij nog wel een linksback kon gebruiken en na verloop van tijd kreeg dat gesprek een steeds serieuzere wending.”

Dit resulteerde erin dat Drenthe begon met meetrainen bij de eerste selectie. ,,De club en ik kwamen er echter al snel achter dat ik fysiek nog niet in staat was om Kozakken Boys te helpen”, zegt de Rotterdammer, die op 17 november 2010 (in Amsterdam tegen Turkije) nog tien minuten in Oranje speelde.

Calderwood behield echter het vertrouwen in Drenthe, wat hem ertoe besloot om het beste uit zichzelf te halen. ,,Dat was niet makkelijk. Ik moest weer volledig de focus leggen op het leven als voetballer en dat is makkelijker gezegd dan gedaan.” Inmiddels is Drenthe weer helemaal fit en hij is daar ontzettend blij mee. ,,Ik sta nu weer op het veld als een vrije vogel en baal ervan dat ik nog niet speelgerechtigd ben”, zegt hij lachend.

Royston Drenthe en Wesley Sneijder bij hun presentatie als spelers van Real Madrid op 13 augustus 2007.

Drenthe tekent een contract voor een jaar, maar hij sluit niet uit dat hij langer doorgaat. ,,Als ik fit blijf, kunnen we er misschien nog een jaar aan vastplakken.”



Duidelijk is dat Drenthe zich helemaal op zijn plaats voelt bij de Werkendamse club. ,,Kozakken Boys is een hartstikke mooie club die veel passie en een familiegevoel uitstraalt. Als ik naar de club kom, voelt dat als thuiskomen, net zoals ik dat vroeger bij Feyenoord had.”

Royston Drenthe bij zijn presentatie als speler van Real Murcia.

Vertrouwen

Drenthe spreekt zijn dank uit aan trainer Scott Calderwood, technisch directeur Johan van der Werff en het bestuur van Kozakken Boys. ,,Zij hebben vertrouwen in mij gehouden en mij de kans gegeven. De waardering die ik daarvoor heb, is niet uit te spreken en wil ik laten zien op het veld.”

Drenthe maakte zijn profdebuut op 15 januari 2006 als speler van Feyenoord in de uitwedstrijd bij Vitesse. Na de Europese titel met Jong Oranje in eigen land maakte hij in de zomer van 2007 de overstap naar Real Madrid. Na drie seizoenen bij Real Madrid werd hij uitgeleend aan Hércules Alicante, waar hij één seizoen speelde. Hierna volgden avonturen bij Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas Club, XerxesDZB, Sparta Rotterdam, Kozakken Boys, Racing Murcia FC, Real Murcia en Racing Mérida. Nu keert Drenthe dus weer terug bij Kozakken Boys.

Royston Drenthe met het shirt van Racing Murcia FC.