Royston Drenthe duikt op bij tweedeklasser Xerxes

Dat de 31-jarige Drenthe plots opdook bij de zondagse hoofdmacht van XerxesDZB was niet helemaal onlogisch. De voormalige speler van onder meer Feyenoord, Real Madrid en Everton stopte in 2017 als prof en speelt dit seizoen in een vriendenteam op sportpark Faas Wilkes.



,,Ik werd gevraagd om ze hier te helpen en dat doe ik graag'', aldus Drenthe. ,,Ik train voor mezelf en ik heb gezegd dat ik vooral in de muziek door wil gaan met rappen, maar je spreekt nu over spelen op amateurniveau. Dat deed ik al in een lager elftal en het blijft amateurvoetbal. Voor mij is dit avontuur geslaagd als ik lekker kan ballen en dat XerxesDZB zich kan handhaven in de tweede klasse.''



Trainer Marco Jalink was verguld met het flinke brok ervaring dat hij aan zijn ploeg kon toevoegen. ,,We staan toch onderaan. We hebben kwaliteit nodig en ik denk dat hij ons dat zeker kan brengen. We hebben gevraagd of hij bij ons mee wil doen. Hij was de afgelopen vier weken al volop in training voor zichzelf. Natuurlijk staat een speler van zijn kaliber gelijk in de basis en we gaan kijken hoe het bevalt. Zeven jaar geleden stond hij nog op het veld met Ronaldo en nu staat hij bij ons in het veld.''