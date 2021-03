Royston Drenthe vrijgesproken van witwassen

Het geld werd twee jaar geleden in Halsteren door de politie aangetroffen in een auto. De biljetten zaten in pakketjes en waren verstopt in een verborgen ruimte. Door de hoogte van het bedrag en de wijze van vervoer had justitie een groot vermoeden van witwassen. Het geld was van Drenthe, die aangeeft dat hij dat via een neef uitleende aan iemand. Namen noemt hij niet. Het geld had Drenthe naar eigen zeggen verdiend uit de periode dat hij als profvoetballer actief was.