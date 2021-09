Ruiten van Feyenoord-directeur Koevermans ingegooid: ‘Vreselijk, dit moet echt stoppen’

Clubiconen over hun IJsselder­by-ge­voel: ‘De haat bij Go Ahead zit dieper dan bij PEC Zwolle’

18 september De spanning bij de spelers van Go Ahead Eagles en PEC Zwolle neemt toe, de supporters tellen de uren af naar zondagmiddag 12.15 uur. De IJsselderby is de wedstrijd van het jaar in de eredivisie voor Deventer en Zwolle. Herkenbaar, zeggen de clubiconen van Go Ahead en PEC, al is er veel veranderd sinds zij aan de aftrap stonden. Over rivaliteit, sportieve druk en de hegemonie aan de IJssel.