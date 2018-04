Run op kaarten voor wedstrijd Oranjeleeuwinnen

De Oranjeleeuwinnen staan bovenaan in hun poule voor WK-kwalificatie en braken begin deze maand al een record door hun wedstrijd in het Philips Stadion. In Eindhoven hadden net iets meer dan 30.000 mensen een kaartje gekocht. Nooit eerder keken er in Nederland meer mensen in het stadion naar een vrouwenvoetbalwedstrijd.