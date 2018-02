Rus Sloetski kandidaat voor trainerspost bij Vitesse

Sterke tweede helft levert Go Ahead de winst op tegen FC Oss

23 februari Go Ahead Eagles heeft na vier nederlagen op rij weer een overwinning te pakken. Tegen FC Oss kwam de Deventer ploeg wederom op achterstand in het zwakke eerste bedrijf, maar dankzij een goede tweede helft rolde er voor Go Ahead een verdiende zege uit de bus tegen de Brabanders: 2-1.