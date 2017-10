Rutten: Er is me niets aangeboden, dan kun je ook niets weigeren

Ben je nu wel of niet benaderd door Jan van Halst om René Hake op te volgen?

Rutten: ,,Nee. Jan van Halst heeft me in de week nadat Twente van Heracles had gewonnen wel gebeld met de vraag of ik zin had een kop koffie met hem te drinken, omdat bij hem het gevoel leefde dat er tussen ons wat ruis op de lijn zat. Bij mij leefde dat gevoel trouwens niet.”

En, die kop koffie hebben jullie die al gedronken?

Rutten: ,,Nee, nog niet. We hadden afgesproken voor de dinsdag na de wedstrijd tegen Willem II. Maar nadat Twente in Tilburg had verloren, heb ik Jan geappt dat ik de kop koffie wilde uitstellen. Ik vond het tijdstip toch niet handig om samen met Jan gezien te worden, want dan is een verhaal heel snel gemaakt. Ik heb daarna Jan nog gebeld en Jan heeft me toen gevraagd wat mijn plannen voor de toekomst zijn. Ik heb aangegeven dat ik dat geen concrete plannen heb en daar ruim in sta. Er is een soort beeldvorming rond mij ontstaan, dat ik niet meer als trainer op het veld zou willen staan. Dat is onzin.”

Hoe zijn jullie toen uit elkaar gegaan?

Rutten: ,,Met de afspraak dat we later nog eens zouden bijpraten. Er is geen nieuwe datum afgesproken en na het vertrek van René Hake is er ook geen contact meer geweest.”

Een dag later werd René Hake op non-actief gesteld en dezelfde avond zat Jan van Halst met Gertjan Verbeek om tafel. Heeft je dat verbaasd?

,,Ach, ik loop al jaren mee in deze jungle en weet dat het zo kan gaan. Ik heb verder geen zin om daar op in te gaan.”

Maar wil je dan niet meer bij FC Twente werken?

,,Ik heb een maand geleden in de ‘Tafel van Kees’ bij FOX Sports gezegd, dat ik altijd bereid bij FC Twente te helpen als daar om wordt gevraagd, nu en in de toekomst. Zonder daar een functie bij te noemen. Daar is niets in veranderd.”

Er gaan nu verhalen binnen FC Twente dat je een functie geweigerd zou hebben...

Rutten: ,,Dat is dus niet zo. Er is me nooit iets aangeboden, dan kun je toch ook niet weigeren?”