Rutten: ‘Of ik nooit meer iets voor Twente doe? Advocaat is ook al drie keer gestopt’

Het is de meest gestelde vraag van de laatste tijd bij FC Twente: gaat Fred Rutten een functie bekleden?

„Ik hoor het ook overal waar ik kom en dat is ook logisch als je in de regio woont. De mensen hier zijn enorm betrokken bij de club en dan krijg je elk jaar dit soort vragen. Dit is mijn club, dus als ik kan helpen, dan doe ik dat. Maar wel op mijn manier. Een functie als trainer of technisch directeur is nu niet aan de orde en dat was vorig jaar ook al zo. Binnen de raad van commissarissen is dit ook bekend. Ik vind dat ik zelf mag bepalen hoe ik mijn leven invul. Voor dit seizoen heb ik er voor gekozen me te laten opereren aan mijn heup, dat was echt nodig. Daarnaast zijn in vrij korte tijd mijn broer en zus overleden en ik wilde mijn handen vrij hebben toen ons vierde kleinkind werd geboren. Dan ga je toch nadenken over bepaalde dingen in het leven.”