Ruud Gullit over Black Lives Matter: ‘Ik was juist de dialoog aangegaan met Johan Derksen’

Door Sjoerd Mossou



Ruud Gullit kan dat: uitgebreid praten over een heikel thema als Zwarte Piet, terwijl hij zich ondertussen schaterend van het lachen op de knieën slaat. Het gesprek is halverwege als de oud-voetballer vertelt hoe hij ooit bij Sky Sports in de studio zat, tussen twee voetbalwedstrijden door. Die dag vertelde Gullit zijn Engelse collega’s over de oud-Hollandse sinterklaastraditie met Zwarte Piet, ergens in de jaren 90. ,,Ze keken me aan met zulke grote ogen’’, zegt Gullit grinnikend, terwijl hij met zijn handen een rondje maakt zo groot als een koffieschotel. ,,Ze konden het niet ge-lo-ven. What the hell. Bloody hell. En maar hoofdschudden allemaal.’’ Gullit giert het uit nu. ,,Wat waren wij voor een stelletje racisten in dat Nederland!?’’