Ruud Heus: PSV gaat zich nu echt niet te kakken laten zetten

Luuk Brouwers maakt overstap van Den Bosch naar GA Eagles

17:37 Go Ahead Eagles is er snel bij dit jaar en heeft de eerste versterking voor volgend seizoen nu al binnen: Luuk Brouwers. De 21-jarige middenvelder komt na de zomer over van FC Den Bosch. Hij tekent een driejarig contract tot medio 2023 in Deventer.