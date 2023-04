Ruud van Nistelrooij betreurt vertrek André Ooijer, maar geniet van ‘hoog niveau’ PSV

Ruud van Nistelrooij vindt het jammer dat André Ooijer na dit seizoen stopt als assistent-trainer bij PSV. ,,Het is een verlies voor mij en voor de club”, aldus de hoofdcoach na de zege van 4-2 op NEC in de eredivisie.

Oud-verdediger Ooijer nam de beslissing om te stoppen om persoonlijke redenen. ,,Hij heeft er heel goed over nagedacht, dat kunnen we alleen maar accepteren”, zei Van Nistelrooij, die bij PSV ook in de jeugd al met Ooijer samenwerkte.

Fred Rutten, Tim Wolf en Javier Rabanal Hernández zijn dit seizoen de andere assistenten van Van Nistelrooij.

Schorsing

De hoofdtrainer van PSV is nog één gele kaart verwijderd van een schorsing. Van Nistelrooij werd zaterdag bestraft door scheidsrechter Edwin van de Graaf. ,,Ik mocht van hem niet zo met mijn armen staan zwaaien”, zei Van Nistelrooij, die boos was dat Van de Graaf niet floot voor een overtreding op Xavi Simons.

Van Nistelrooij kreeg dit seizoen al twee keer eerder geel. Trainers worden bij vier gele kaarten voor een wedstrijd geschorst. Danny Buijs was vorig seizoen de laatste trainer in de Eredivisie die, na vier gele kaarten, een schorsing kreeg. Buijs was toen coach van FC Groningen.

Van Nistelrooij keek overigens met een goed gevoel terug het duel in Nijmegen. ,,Ik heb een scherp en agressief PSV gezien, ook aan de bal. Ik heb genoten van mijn team, we hebben een hoog niveau gehaald.’’

Volledig scherm Luuk de Jong loopt juichend weg. © Pro Shots / Thomas Bakker

PSV leidde bij rust al met 3-0. ,,Na rust maakten we direct de vierde, het was mooi om te zien dat we gewoon doorgingen”, aldus Van Nistelrooij. ,,Olivier Boscagli speelde sterk, hij brengt rust aan de bal. Luuk de Jong voetbalde zijn beste wedstrijd van het seizoen.”

Van Nistelrooij was een dag eerder, tijdens een persconferentie op trainingscomplex De Herdgang, vrij fel. ,,Ik heb mijn gevoel uitgesproken gisteren. Hoe we worden beoordeeld, vind ik te eenzijdig”, zei de oud-spits, die daarmee onder meer doelt op het tussentijdse vertrek dit seizoen van aanvallers Cody Gakpo en Noni Madueke. Mede daardoor staat PSV volgens Van Nistelrooij achter op Feyenoord.

Van Nistelrooij zag PSV zaterdag het juiste antwoord geven en hij hoopt dat zijn elftal die lijn doortrekt naar de laatste twee maanden van het seizoen. ,,We hebben een hoog niveau gehaald vandaag. Dat is goed om te zien.”

