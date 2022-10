Ruud van Nistelrooij en Cody Gakpo zien PSV groeien op weg naar topper tegen Ajax

PSV stuit voor het WK in Qatar nog op Bodø/Glimt, Ajax en AZ. Het afsluitende groepsduel met de Noren van donderdag in de Europa League is voor de trainer van PSV misschien een mooi moment om wat spelers rust te gunnen met het oog op de topper van zondag tegen Ajax. ,,Dat zou kunnen”, erkende Van Nistelrooij voor de camera van ESPN. ,,Maar we gaan daar met alle spelers heen. Daar kijken we wel wie er gaan spelen.”