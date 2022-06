Ruud van Nistelrooij met applaus onthaald bij eerste training PSV: ‘Hard werken en normaal doen’

Op sportcomplex De Herdgang bekeken een paar honderd fans de eerste training. Van Nistelrooij werd in 2018 coach van PSV Onder 19 jaar, later had hij de Onder 18 onder zijn hoede en sinds vorig jaar Jong PSV. Aanvankelijk vond de 45-jarige oud-spits het te vroeg om de stap naar het eerste elftal te maken, maar na een gesprek met de nieuwe algemeen directeur Marcel Brands veranderde hij van gedachten.

PSV wil komend seizoen onder leiding van Van Nistelrooij het gat met Ajax dichten. De Eindhovenaren behaalden de laatste veertien jaar drie keer de landstitel, voor het laatst in 2018.

Bij de eerste training van PSV waren 25 spelers aanwezig. De internationals, onder wie Cody Gakpo en Jordan Teze, ontbraken nog. Gakpo staat in de belangstelling van meerdere clubs. „Hij weet wat PSV te bieden heeft, hoe ik wil spelen en wat zijn rol daarin kan zijn. We hebben een goed gesprek gehad en zolang er niks speelt ga ik ervan uit dat hij blijft”, zegt Van Nistelrooij.

De oud-international had zin in zijn eerste werkdag. „Jaren geleden kwam ik als speler voor het eerst op De Herdgang om te beginnen aan een droom. Vandaag ben ik op dezelfde plek om te beginnen aan een nieuwe fase in mijn carrière”, zegt Van Nistelrooij.

„Het is aan ons om verder te bouwen met PSV. De passie en de strijdlust die in de bekerfinale tegen Ajax door de spelers op de mat werd gelegd en de manier waarop de supporters achter de ploeg stonden, deden iets met me. Daar wil ik mee door en ik neem het mee naar dit seizoen. De combinatie van mentaliteit en professionaliteit moet goed zijn. Dan is er een basis om te presteren. Het is de Brabantse mentaliteit. Hard werken en normaal doen, maar daarmee grote hoogtes bereiken. Daar zet ik, met de groep die we hebben en de spelers die misschien nog gaan komen, vol op in.”

PSV eindigde vorig seizoen als tweede en moet zich daardoor de komende maanden via de kwalificatie zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De voorbereidingstijd op die duels is kort. Van Nistelrooij: „Ik neem het zoals het komt. Je moet je niet druk maken over de dingen die je niet in de hand hebt. We willen de Champions League in en daar gaan we alles aan doen.”