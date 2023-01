Ruud van Nistelrooij na hoofdrol Drommel in beker: ‘Joël weet zelf ook dat hij fout zat, maar redt ons ook’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft een goed gevoel overgehouden aan de 1-2 zege op Sparta in de tweede ronde van het bekertoernooi . ,, Want we hebben gewonnen en ons doel is dus bereikt”, zei hij. ,,Ik vond het verschil tussen de eerste en tweede helft nog te groot. In de tweede helft gaven we Sparta soms iets te veel het initiatief.”

Xavi Simons en Noni Madueke schoten PSV in de eerste helft op voorsprong. Sparta kwam pas een beetje in het spel voor nadat Arno Verschueren een fout van Joël Drommel had afgestraft. Drommel is voorlopig de eerste doelman van PSV in het bekertoernooi. In de overige competities is hij tweede keus achter Walter Benítez.

,,Joël weet zelf ook dat hij fout zat”, zei Van Nistelrooij. ,,Hij moet of hard schreeuwen zodat Jarred Branthwaite wegblijft. Of hij moet die bal hard weg stompen. Maar vergeet niet dat hij ons in blessuretijd ook redt bij dat schot van Tobias Lauritsen. Dat was een prachtige redding. Vroeger bleef het wel eens langer zichtbaar als hij een foutje had gemaakt. Nu bleef hij zelfverzekerd. Daar is hij wel in gegroeid. Na die fout pakt hij drie ballen zonder enige twijfel. Hij ging gewoon door en bleef niet in die fout hangen.”

Sparta-trainer Maurice Steijn sprak na afloop van een terechte nederlaag. ,,We kregen nergens druk op de bal”, vond hij. ,,Het positiespel van PSV was prima. We gaven relatief weinig weg, maar de doelpunten die we tegen kregen waren slordig, dat was teleurstellend. Na de 2-1 maakten we er een wedstrijd van. We kregen nog wat kansen, zij ook. Ik denk dat we terecht hebben verloren.”

