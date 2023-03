Ruud van Nistelrooij na wegvallen Walter Benítez: ‘PSV heeft twee eerste keepers’

PEC Zwolle verkwan­selt voorsprong én riante kansen en loopt weer averij op in titel­strijd

PEC Zwolle is het even helemaal kwijt. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie kreeg tien dagen geleden klop van ADO Den Haag (4-1) en verloor maandagavond ook van MVV. De ploeg van Dick Schreuder stond in Maastricht binnen een kwartier met 2-0 voor tegen MVV, creëerde daarna nog een handvol riante kansen, maar kreeg in de slotfase het deksel op de neus: 3-2.