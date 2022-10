Ruud van Nistelrooij niet te spreken over Bas Nijhuis: ‘Bijzonder om in ons midden te hebben’

Na het vuurwerk bij GA Eagles en de gratis drank bij Cambuur staan de reuzendo­ders nu tegenover elkaar

De stemming in Deventer was begin deze week opperbest: Go Ahead Eagles haalde zaterdag immers een punt weg bij Ajax. In Leeuwarden was de sfeer ook al top, nadat SC Cambuur PSV een ongenadig pak op de broek gaf. De reuzendoders staan zondag (aftrap 12.15 uur) tegenover elkaar in de Adelaarshorst.

7 oktober