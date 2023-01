Ruud van Nistelrooij vindt dat winst PSV op Vitesse enige is dat telt: ‘Er is een hoop onrust geweest’

Geweldig gespeeld werd er niet, maar het belangrijkste voor PSV-trainer Ruud van Nistelrooij was zaterdagavond dat zijn ploeg de drie punten tegen Vitesse (1-0) had gepakt. Dat lukte na een week waarin teleurstellend puntenverlies werd geleden bij Fortuna Sittard en aanvaller Noni Madueke aan Chelsea werd verkocht.

,,Het enige wat dan telt is winnen”, zegt Van Nistelrooij voor de camera's van ESPN. ,,Ik plaats deze wedstrijd wel in het geheel van de week. Er is natuurlijk een hoop onrust geweest. Dat gebeurt als een speler op donderdag van de training wordt gehaald omdat hij verkocht is. Dat moet je als team en club verwerken. Dat hebben we gedaan en uiteindelijk hebben we de wedstrijd over de streep getrokken.”

Makkelijk ging het niet tegen Vitesse voor PSV. In de eerste helft raakte de ploeg de paal en miste het via Luuk de Jong een strafschop, die ook nog eens met een hoofdblessure uitviel. ,,Die gemiste penalty was zonde. Luuk was de nummer één op de lijst. Hij was eerder tegen Argentinië op het WK nog heel cool. We hadden het wel nodig, dat was een tegenslag. Maar het belangrijkste is de overwinning.”

Xavi Simons

Zoals bekend verkocht PSV deze winter met Cody Gakpo en Noni Madueke twee spelers aan Engelse topclubs, waarmee het ontegenzeggelijk kwaliteit inleverde. Maar een speler over wie Van Nistelrooij nog wél kan beschikken, is Xavi Simons. Naar de 19-jarige spelmaker zal dit seizoen bij PSV nog meer dan voorheen worden gekeken na het vertrek van Gakpo en Madueke.

Ook tegen Vitesse was de behendige middenvelder belangrijk voor het spel van PSV. ,,Het belangrijkste zijn de drie punten na deze laatste weken”, aldus Simons. ,,Het kan allemaal beter, maar er zijn veel dingen gebeurd de laatste twee weken op de transfermarkt. We zijn blij voor hen (Gakpo en Madueke, red.), het zijn droomtransfers , maar nu is het aan ons om op te staan. Iedereen moet meer brengen en beter presteren. We moeten nu doorpakken en voor de titel gaan. Dat is ons doel.”

Volledig scherm Xavi Simons. © Pro Shots / Toin Damen

Alleen daarom al was de wedstrijd tegen Vitesse voor PSV een must-win, zeker omdat morgen directe concurrenten Feyenoord en Ajax tegen elkaar spelen. Een belangrijke rol bij de overwinning van PSV was weggelegd voor Guus Til. Zijn rake afstandsschot leverde de winnende treffer voor de Eindhovense ploeg op. Oké, daarbij zag Vitesse-doelman Kjell Scherpen er bepaald niet goed uit.

Maar voor Til was het na het puntenverlies van PSV bij Fortuna Sittard, waar hij een ongelukkige invalbeurt kende, toch een opsteker. ,,Het ging niet lekker vorige week”, beaamde Til. ,,We hadden heel veel kansen maar lieten die liggen. Nu winnen we wel wat betekent dat we geleerd hebben. Of het een fijn gevoel is waarmee ik hier nu sta? Ja, maar dat was ook zo geweest als het vorige week anders was gelopen, hoor.”

Half jaar

Til was tegelijkertijd kritisch op PSV, dat met name in de slotfase een aantal kansen tegen kreeg. Het excuus dat de Eindhovenaren na het vertrek van Gakpo en Madueke automatismen mist, vindt Til niet terecht. ,,Je bent PSV en hoort thuis elke wedstrijd te winnen. Ik vind dat je een back-up moet hebben staan die er zo in kan komen. Kom op, we zijn al een half jaar bij elkaar.”

Volledig scherm Guus Til juicht na zijn doelpunt tegen Vitesse. © Pro Shots / Paul Meima

Bij PSV komt Fábio Silva erbij en geen geheim is dat de Eindhovenaren nog zoeken naar andere versterkingen. Toch is Til niet bang om bij eventuele versterkingen zijn plekje weer kwijt te raken. ,,Als er kanonnen van spelers komen, moet ik zorgen dat ik ook een kanon ben. Ik hoop dat ik mag blijven staan. Voor mij biedt het in ieder geval weer kansen.”

Van Nistelrooij ging ook nog even kort in op mogelijke nieuwe aanwinsten van PSV. ,,Het zou mooi zijn als die er komende week al zijn, maar dat weet ik niet. Dinsdag (uit tegen FC Emmen, red.) komt sowieso nog te vroeg. Of Fábio Silva al rond is? Ik zal Marcel Brands zo eens even bellen. Ik weet het niet.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.