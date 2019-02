Ruud van Nistelrooij werd een wereldspits na de afslag Heerenveen

Riemer van der Velde herinnert zich nog dat hij in de zomer van 1997 een keer met Ruud van Nistelrooij rond de middenstip op een trainingsveld in Duitsland zat. In de voorbereiding op een duel met MSV Duisburg in de Intertoto-Cup waren ze het niet eens met elkaar. ,,Ik ben toch geen nummer 9?”, hoorde de toenmalige preses van sc Heerenveen van het net 21-jarige talent. ,,Toen heb ik tegen hem gezegd dat hij goed moest luisteren naar onze trainers en dat wij er alle vertrouwen in hadden dat hij een heel goede spits zou worden.”

Als PSV in het Abe Lenstra Stadion op bezoek komt, denkt de toenmalig voorzitter nog wel eens terug aan Van Nistelrooij. Vlak voor het Friese seizoen van ‘Van Gol’ was uit intern overleg naar voren gekomen dat hij maar eens naar de punt van de aanval moest. ,,Hij kon het als nummer 10 bij FC Den Bosch wandelend wel af. Wij vonden dat hij meer kon”, herinnert Van der Velde (78) zich.

Volledig scherm Alle winnaars van het profvoetbalgala van het seizoen 1999-2000 op een rij. Heerenveen voorzitter Riemer van der Velde (club van het jaar), Foppe de Haan (trainer van het jaar), Ruud van Nistelrooy (voetballer van het jaar), Arnold Bruggink (talent van het jaar), David Connoly (beste speler Toto-divisie), Jurek Dudek (keeper van het jaar). © ANP

Coach Foppe de Haan was het ermee eens en stoomde hem klaar als afmaker. De klik met een van de bekendste Friese coaches aller tijden was er ontegenzeggelijk. De in Heerenveen geliefde Van Nistelrooij ging een jaar na zijn komst weg als een vedette en dus voor de hoofdprijs. Een deel van het stadion waar PSV vanavond na zes jaar sportieve schade weer drie punten hoopt te pakken, is gebouwd met Eindhovens geld. ,,We hadden toen altijd een positief resultaat voordat de transfersommen binnen kwamen. Dus konden we bij dit soort gevallen iets extra’s aan het stadion doen”, zegt het bestuurlijke Heerenveen-icoon Van der Velde.

15 miljoen gulden

15 miljoen gulden (6,8 miljoen euro) legde PSV in 1998 neer voor spits Van Nistelrooij, de huidige trainer van PSV onder 19 en potentiële troonopvolger in de door de club gevonden lijn Cocu-Van Bommel-Van Nistelrooij. Toen een wereldspits in wording, nu misschien wel een toptrainer in wording. ,,Achteraf bezien was het een mooie deal voor Heerenveen, denk ik”, zegt Van Nistelrooij nu over zijn transfers vanuit FC Den Bosch naar Friesland en naar PSV. ,,Het jaar daarvoor had PSV weleens belangstelling getoond, maar uiteindelijk pakte Heerenveen door. Ik ben inderdaad gehaald als nummer 10. Het jaar in Friesland was een goede basis voor mijn verdere carrière. De kwaliteit van de trainingen was hoog en het was er goed toeven.”

Volledig scherm Van Nistelrooij als PSV’er in actie tegen Heerenveen.

Een van de mooie herinneringen vindt Van Nistelrooij de unieke ‘kleine bekerfinale’, destijds nodig omdat de echte finalisten van het bekertoernooi (Ajax en PSV) zich al voor de Champions League hadden geplaatst. ,,Daardoor kon de club voor het eerst in de historie Europees voetbal spelen.” Hij zou dat laatste zelf niet meer meemaken. Zuid-Friesland was voor Van Nistelrooij de springplank naar PSV, vanwaar hij uiteindelijk doorstootte naar de absolute top.

,,Ik had in Heerenveen een eigen appartement, stond voor het eerst op eigen benen en moest veel dingen ineens zelf regelen. Dat is voor mij heel goed geweest. Ik at in de avonden regelmatig samen met spelers als Boudewijn Pahlplatz en Tieme Klompe”, kan hij zich nog herinneren. Over de club niets dan lof. ,,Na een jaar ben ik terug naar Brabant gegaan en kwam ik in Veldhoven terecht. Een stuk dichter bij mijn familie weer en dat voelde prettig.”

Bezeten vent

Het vervolg is bekend. Van Nistelrooij pikte vanaf dag één moeiteloos aan bij PSV. Ook fysieke tegenslag bracht hem niet uit balans. ,,Dat heeft me niet verrast”, zegt Van der Velde er nog over. ,,Zo’n bezeten vent heb ik zelden gezien. Hij had denk ik een paar procent minder aanleg dan Marco van Basten, maar met zijn enorme gretigheid heeft hij dat gecompenseerd. Ik denk dat hij als trainer ook zijn sporen zal verdienen, net als Dirk Kuijt en Mark van Bommel. Belangrijk is dat ook hij een goede adviseur om zich heen heeft, zoals Van Bommel dat met Bert van Marwijk heeft. Persoonlijkheid had hij in ieder geval zeker. Ik herinner me dat hij bij een bijeenkomst voor supporters in Buitenpost een keer een uitstekende vocale bijdrage had.”

Volledig scherm Ruud van Nistelrooy en Thieme Klompe. © Vincent Wilke

Niet vergelijken

Momenteel probeert Van Nistelrooij met PSV onder 19 de vorig seizoen veroverde landstitel te verdedigen. Hij werkt met jonge talenten die snel de stap naar de A-selectie willen maken. Is het de beste aankoop ooit geweest van sc Heerenveen in de tijd dat Van der Velde voorzitter was? De clubman denkt even na. ,,Je kunt spelers in verschillende tijden eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Klaas-Jan Huntelaar en Miralem Sulejmani hebben in financieel opzicht nog iets meer betekend, maar dat was ook alweer later. We hebben met bijvoorbeeld Afonso Alves, Marcus Allbäck, Georgios Samaras, Alfred Finnbogason een aardige naam opgebouwd als het gaat om het aantrekken van aanvallers.”

Opleidingsclub

Heerenveen leidt nu de door PSV verhuurde Sam Lammers op. Uiteraard hoopt iedere PSV-supporter dat hij vanavond het vizier niet op scherp heeft. Van Nistelrooij: ,,Het was in mijn tijd een goede opleidingsclub en dat was een van de redenen waarom ik naar Friesland ben gegaan. Maar ook een club waar gewoon wordt verwacht dat je in de subtop speelt”, zegt Van Nistelrooij.