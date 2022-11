Ruud van Nistelrooij ziet fit PSV richting duel met Ajax: ‘We weten wat we moeten doen’

PSV is zondag in de topper tegen Ajax volgens Ruud van Nistelrooij niet in het voordeel door de zege van eind juli in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (3-5). Dat zei de trainer van de Eindhovenaren vrijdag, kort voor vertrek terug naar Nederland vanuit Noorwegen. PSV beëindigde de groepsfase van de Europa League met een zege van 2-1 bij Bodø/Glimt en werd achter Arsenal tweede in groep A.

,,De Johan Cruijff Schaal is wel heel ver terug”, aldus Van Nistelrooij over de eerdere ontmoeting in de Johan Cruijff Arena dit seizoen tussen Ajax en PSV. ,,Natuurlijk neem je het mee, maar ook weer niet heel veel. Ik denk dat je de afgelopen periode meeneemt. De wedstrijden die we gespeeld hebben en de vorm die we hebben laten zien. Het is nu gewoon een wedstrijd op zich. Dan moet je niet met de stand van toen spelen, maar dan moet je deze wedstrijd spelen. Dat gaan we ook doen.”

De trainer van de Brabanders ziet dat zijn spelers zin hebben in de ontmoeting met de koploper van de Eredivisie. ,,Het is duidelijk hoe dat leeft. Het is een topwedstrijd, in het rijtje van Arsenal en Feyenoord en AS Monaco. In die wedstrijden hebben we het dit seizoen goed gedaan. Maar zondag beginnen we weer opnieuw. Dan weten we wat we moeten doen in de Arena.”

Ibrahim Sangaré

Joey Veerman kreeg in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen Bodø/Glimt een tik en werd in de rust gewisseld. ,,Maar dat valt mee. Bij de andere spelers zijn er fysiek verder ook geen problemen, lijkt het nu. Al zullen we nog even moeten afwachten tot we weer in Eindhoven zijn”, zei Van Nistelrooij, die in Noorwegen niet kon beschikken over de zieke Ibrahim Sangaré en Philipp Max, Mauro Júnior en Jarrad Branthwaite.

,,Zij maken wel goede vorderingen. Het is afhankelijk van vrijdag en zaterdag of zij zondag kunnen aanhaken, maar op zich ziet het er goed uit.”

Joey Veerman heeft last.

PSV is er veel aan gelegen om in ieder geval niet te verliezen in de ArenA. Anders wordt de achterstand op Ajax 7 verliespunten. Van Nistelrooij: ,,Elke 3 punten zijn belangrijk. Dit is tegen een directe concurrent, dé topwedstrijd. We hebben er heel veel zin in. We gaan ons maximaal voorbereiden om daar maximaal te presteren. We hebben een goed team om dat te kunnen doen.”