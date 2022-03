Ruud van Nistelrooy wordt bij PSV opvolger van Roger Schmidt

Van Nistelrooy wordt bij PSV de opvolger van Roger Schmidt, die na twee seizoenen vertrekt. Voor de oud-spits is het pas de tweede trainersklus op eigen benen in het betaald voetbal, na het leiden van het beloftenelftal van PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast heeft hij al een aantal anderen rollen vervuld, zoals functies als assistent bij Oranje en PSV. Bovendien was hij tijdens de al acht jaar durende opbouw van zijn trainerscarrière coach van de A1 (onder 19) en spitsentrainer.

De rest van de technische staf is in grote lijnen ook al bekend. André Ooijer en Boudewijn Zenden blijven in principe bij PSV 1. Daarnaast kunnen Tim Wolf en nieuweling Javier Rabanal mee naar het eerste elftal, waar eveneens plek is voor keeperstrainer Abe Knoop. De jonge fysieke trainers van het eerste elftal (waaronder Yannick van der Schee) worden geholpen door ‘good old’ Luc van Agt (66), die onlangs voor meerdere jaren heeft bijgetekend. Van Agt is een van de meest ervaren PSV’ers en heeft zijn sporen in het vak al ruimschoots verdiend.