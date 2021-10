Ryan Babel legt sneer naar Ibrahim Afellay uit: ‘Iedereen heeft zoiets van: wat is er met die man gebeurd?’

,,Bro, ik ken je niet van Barça, misschien meer van PSV. Oh, nu ben je analist? Hmm, zo zo. Hoorde in de wandelgangen je bent broke, bro. Je roept dingen en denkt niet meer aan die bro code. Maar ik snap het als je carrière doodloopt”, rapt Babel in zijn nieuwe nummer over Afellay, met wie hij dertien wedstrijden samenspeelde bij Oranje. Afellay zelf had geen idee waarom Babel over hem rapte, maar de speler van Galatasaray legt in een livestream van Kick ‘t Net uit hoe het zit.

,,Het was niet de bedoeling dit uit te leggen, want ik zie morgen de headlines al, maar natuurlijk komt dit ergens vandaan. Laat ik het zo zeggen: als voetballer zit je met collega's in een team en je maakt een lang seizoen met elkaar mee. Je speelt met elkaar, soms tegen elkaar, je zit samen bij het Nederlands elftal en je bent ook nog eens van dezelfde generatie. Je ziet zo'n persoon als voetbalmattie. Je deelt dingen met elkaar die veel mensen niet weten en je bent met elkaar in vertrouwen. Heel veel voetballers worden analist, daar oordeel ik niet over, maar ik heb wel zoiets: blijf gewoon jezelf en weet waar je vandaan komt. Weet wie je collega's en je matties waren", vertelt Babel.

Volledig scherm Ryan Babel en Ibrahim Afellay. © ProShots/ANP

Hij vervolgt: ,,Je hebt recht om analist te zijn. Er zijn genoeg oud-voetballers die hun werk als analist goed doen: Khalid Boulahrouz, Hedwiges Maduro. Maduro heeft ook kritiek op mij gehad, maar er zijn verschillende manieren waarop je kritiek kan geven. Helemaal als je zelf voetballer bent geweest die een bepaalde haat naar de media had. Toen Ibrahim voetballer was en we bij het Nederlands elftal waren keek hij er tegenop om interviews te doen. Hij probeerde er onderuit te komen. Nu draait hij zijn tong en neemt hij een ander personage aan. En dat vind niet alleen ik, ook collega-voetballers. Iedereen heeft zoiets van: wat is er gebeurd met die man? Natuurlijk komt dit ergens vandaan: ik ben niet van de ene op andere dag opgestaan met het idee om iemand te dissen. Zo ben ik niet.”

Babel benoemt ook hetgeen waar hij moeite mee had bij Afellay: ,,In dit geval was het in aanloop naar het afgelopen EK. Analisten bespraken de spelers die mee moesten en wie niet. I don't give a shit. Ik ben niet meegegaan, maar ik loop lang genoeg mee om te weten hoe die shit werkt. Ik was teleurgesteld op de manier waarop hij meedeed met de analisten die mij belachelijk probeerden te maken. Ik zeg niet dat hij geen kritiek mag geven, want ik krijg ik mijn hele carrière al kritiek, dat doet me geen moer. Maar het was belachelijk maken in plaats van kritiek geven. Dan denk ik: hé, we hebben samen toernooien gespeeld, samen gehangen en gechilld.”

