Ryan Gravenberch over bijrol na droomtransfer: ‘Ik hoopte wel op meer speelminuten’

MET VIDEO Wesley Sneijder in gesprek met Fortuna Sittard: ‘Klinkt zeer interes­sant’

Wesley Sneijder is in onderhandeling met Fortuna Sittard voor een rol achter de schermen. Dat heeft de Utrechtse oud-prof vanavond bevestigd bij het voetbalprogramma Veronica Offside. Over de invulling van de functie kan Sneijder nog niet veel zeggen. ,,Maar het klinkt heel interessant.”

15:22