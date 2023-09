Ryan Gravenberch richt zich na transfer op Liverpool en meldt zich af voor Jong Oranje

Kroatische WK-ganger Borna Sosa op weg naar Ajax; Francisco Conceição keert terug naar FC Porto

Ajax stelt op Deadline Day alles in het werk om nog een twaalfde aankoop binnen te halen. De Kroatische WK-ganger Borna Sosa is op weg naar Amsterdam. Als Ajax alle formaliteiten voor middernacht afrondt, maakt de club zo’n acht miljoen euro over naar VfB Stuttgart voor de linksback.