Drama voor Ryan Thomas: kruisbandblessure voor PSV-aankoop

Thomas maakte anderhalve week geleden voor zo'n 4 miljoen euro de overstap van PEC Zwolle naar PSV, waar hij nog niet debuteerde. Thomas tekende in Eindhoven een contract voor vier seizoenen, maar zijn debuut voor de landskampioen laat waarschijnlijk nog minimaal negen maanden op zich wachten. Bij PEC Zwolle was Thomas in 143 wedstrijden goed voor 12 doelpunten en 22 assists. Thomas werd naar PSV gehaald als vervanger van Marco van Ginkel, die bij zijn werkgever Chelsea ook herstellende is van een knieblessure.



De hevig teleurgestelde Thomas spreekt over enorme pech. ,,Tijdens de keuring die je moet ondergaan voor een transfer ben ik helemaal doorgelicht, alles zag er goed uit. Bij het blocken van een bal op de training, heb ik deze blessure opgelopen. In eerste instantie leek het niet ernstig, maar we hebben voor de zekerheid een scan laten maken. En die zag er niet goed uit," laat Thomas op de site van PSV weten.