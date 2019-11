Sam Lammers traint weer individueel mee bij PSV

KNVB neemt ook tweede vuurwerkac­tie voor ernstig zieke Eag­les-supporter onder de loep

13:17 Go Ahead Eagles is voorlopig nog niet van de KNVB af. De aanklager betaald voetbal van de nationale voetbalbond is ook een vooronderzoek gestart naar de thuiswedstrijd van de Deventer club tegen FC Dordrecht.