'Samba Sam' begint weer te swingen

,,Voor mij persoonlijk was dit mijn mooiste moment in dienst van Feyenoord'', zegt Larsson. De 25-jarige Zweed erkent dat er een last van zijn schouders viel toen hij de bal langs PSV-keeper Jeroen Zoet knalde. ,,Hier liep ik al een tijdje tegenaan te hikken. De laatste weken was het steeds 'net niet'. Dan raakte ik weer de paal of kon de keeper er nog bij. Toen de bal er nu in vloog, dacht ik: eindelijk. Ik had eerder dit seizoen wel al gescoord in de beker, maar nu ook in een grote wedstrijd.''

Van zijn swingende spel in Friesland was in Rotterdam vooralsnog slechts sporadisch wat te zien. Het gebrek aan zelfvertrouwen uitte zich in risicoloze acties. In plaats van een flitsende dribbel langs zijn tegenstander, koos Larsson vaak voor een balletje terug. Tegen PSV liet Larsson echter een heel ander gezicht zien. Hij knokte voor iedere bal, leidde met een subtiel passje op Steven Berghuis de 1-0 van Nicolai Jørgensen in en zette met zijn eerste competitietreffer van dit seizoen de kroon op zijn wedstrijd.

,,Om al die kritiek heb ik me niet zo druk gemaakt, het raakt me niet zo. Het enige wat ik kan doen, is goed spelen en scoren. En dat heb ik nu gedaan.'' Als Feyenoord donderdag ook de inhaalwedstrijd tegen VVV wint, heeft het in vijf dagen de forse achterstand op PSV teruggebracht tot zeven punten. ,,Natuurlijk doen we dan weer mee in de titelstrijd. Zeven punten is niets in deze competitie'', zegt Larsson gedecideerd. ,,Wat we tegen PSV hebben laten zien, moeten we nu iedere week doen.''