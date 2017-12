Larsson kreeg de laatste weken bijna steevast de voorkeur boven Jean-Paul Boëtius, die na een sterke start in een vormcrisis belandde. ,,De concurrentie is groot, zo hoort dat ook bij een club als Feyenoord'', zegt de Zweed, die zelf ook even een dipje had. Tegen Roda JC vermaakte Larsson het publiek met demarrages, dribbels en vlotte combinaties met spits Nicolai Jørgensen. Met drie assists, waarvan de eerste met zijn hak, had hij een belangrijk aandeel in de winst.

,,Na de winterstop starten we met uitwedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht. Het biedt ons de kans om het gat naar de top te verkleinen. Alles is nog mogelijk, ook al staan we nu veertien punten achter op PSV. We hebben in de eerste seizoenshelft na een goede start een paar keer onnodig punten verloren. Nu zitten we weer op het goede spoor. We scoren veel en zijn defensief stabiel. Het klinkt heel saai, maar we moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. We zitten nog in de beker en hebben alles om voor te vechten.''



Larsson hoopt zich ook in de kijker te spelen bij de Zweedse bondscoach. Komende zomer lonkt het WK en de drievoudig international wil dolgraag swingen in Rusland. ,,Het wordt een belangrijk jaar. Ik zet grote stappen sinds mijn komst naar Feyenoord en wil me hier laten zien. Het is aan mij.''